Как работает бетонобойная бомба, которую ВС РФ сбросили на Белгород (видео)

БетАБ-500ШП – это бомба с ракетным ускорителем, которая создана для уничтожения железобетонных укрытий, автострад или взлетно-посадочных полос. Скорее всего, россияне именно ею и бомбили свой город.

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 случайно сбросил бетонобойную бомбу на одну из улиц Белгорода. В сети опубликовали полное видео, как сработал снаряд. В издании Defense Express рассказали, как они работают.

После публикации ролика, на котором видно, что сначала бомба пробила землю, а затем через несколько секунд взорвалась, в издании пришли к выводу, что российский самолет собирался сбросить на Украину специальную бетонобойную бомбу с ракетным ускорителем БетАБ-500ШП. Они также сравнили кадры с учениями, где Су-34 сбрасывает БетАБ-500ШП, а также кадры из Белгорода. Они по сути идентичные.

Бомба пробивает почву из-за наличия у боеприпаса ракетного ускорителя. Также у бомбы есть отложенный подрыв. БетАБ-500ШП должен применяться для поражения:

взлетно-посадочных полос;

автострад;

железобетонных укрытий и т.д.

Обычная бетонобойная бомба должна сбрасываться с большой высоты, чтобы набрать нужную энергию, а ракетный ускоритель решает эту проблему. БетАБ-500ШП может углубиться на 2-3 метра в землю, что позволит пробить до 55 см железобетона. После этого происходит детонация боевой части, составляющая 45 кг. При этом следует отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 получил на вооружение такие бомбы 3 года назад.

Напомним, 20 апреля в Белгороде рядом с домами упал боеприпас, оставивший воронку диаметром в 20 метров.

21 апреля в Минобороны РФ признались, что это их самолет летел с упавшей внештатно бомбой. Обошлось без жертв.