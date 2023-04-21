"Буде частіше": у Повітряних силах прокоментували падіння авіабомби у Бєлгороді (відео)

Росіяни, за словами спікера Командування Юрія Ігната, не вперше неадекватно поводяться з озброєнням на своїй території, тому подібні інциденти можуть траплятися й в інших містах.

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Недбале ставлення РФ до свого озброєння спровокує велику кількість інцидентів на кшталт тому, який відбувся у Бєлгороді 20 квітня. Про це 21 квітня в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що у місті пролунав потужний вибух, який спричинив значні наслідки. Велика кількість людей постраждала. Ігнат зауважив, що росіяни не вперше неадекватно поводять з озброєнням на території РФ.

"Вони регулярно це роблять. Це видно нашими засобами радіолокаційної розвідки", – заявив спікер.

Він прокоментував й визнання Росією причетності до вибуху в Бєлгороді. У зв'язку з тим, що був велика кількість свідків, у місцевої влади не було вибору як зізнатися у причетності до події.

"Такі бомби могли б падати й в інших місцях оскільки окупанти роблять усе на швидку руку", – додав Ігнат.

Речник Повітряних сил звернувся до українців із проханням розуміти, наскільки високий рівень наслідків від застосування потужних авіаційних бомб. Росія нарощуватиме виготовлення керованих авіабомб, яких в неї достатньо. Таке радянське озброєння окупанти мають намір модернізувати.

"Очікуємо побільшання систем ППО збільшеного радіуса дії, такі як Patriot!", – додав військовий.

Вибух авіабомби у Бєлгороді 20 квітня

На території міста 20 квітня пролунав потужний вибух. На вулиці утворилася вирва діаметром 20 метрів, а ударна хвиля відкинула транспортні засоби на дах будівлі. У Міноборони РФ згодом підтвердили причетність до події. У відомстві заявили, що жертв не було. Представники військової структури заявили, що над містом під час виконання польоту літака Су-34 відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу.

Фокус повідомляв, що 14 березня мешканці Бєлгородської області скаржилися на падіння різних уламків на їхні домоволодіння. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що так працювала ППО, яка нібито збила 3 ракети.