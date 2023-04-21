"Будет чаще": в Воздушных силах прокомментировали падение авиабомбы в Белгороде (видео)

Россияне, по словам спикера Командования Юрия Игната, не в первый раз неадекватно обращаются с вооружением на своей территории, поэтому подобные инциденты могут случаться и в других городах.

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Небрежное отношение РФ к своему вооружению спровоцирует большое количество инцидентов вроде того, что произошло в Белгороде 20 апреля. Об этом 21 апреля в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что в городе раздался мощный взрыв, повлекший значительные последствия. Большое количество людей пострадало. Игнат отметил, что россияне не впервые неадекватно обращаются с вооружением на территории РФ.

"Они регулярно это делают. Это видно нашими радиолокационными средствами разведки", — заявил спикер.

Он прокомментировал и признание Россией причастности к взрыву в Белгороде. В связи с тем, что было большое количество свидетелей, у местных властей не было выбора, как признаться в причастности к событию.

"Такие бомбы могли бы падать и в других местах, поскольку оккупанты делают все на скорую руку", — добавил Игнат.

Спикер Воздушных сил обратился к украинцам с просьбой понимать, насколько высок уровень последствий от применения мощных авиационных бомб. Россия будет наращивать изготовление управляемых авиабомб, которых у нее достаточно. Такое советское вооружение оккупанты намерены модернизировать.

"Ожидаем увеличения систем ПВО увеличенного радиуса действия, таких как Patriot!", – добавил военный.

Взрыв авиабомбы в Белгороде 20 апреля

На территории города 20 апреля произошел мощный взрыв. На улице образовалась воронка диаметром 20 метров, а ударная волна отбросила транспортные средства на крышу здания. В Минобороны РФ впоследствии подтвердили причастность к происшествию. В ведомстве заявили, что жертв не было. Представители военной структуры заявили, что над городом во время выполнения полета самолета Су-34 прошел внештатный восток авиационного боеприпаса.

Фокус сообщал, что 14 марта жители Белгородской области жаловались на падение разных обломков на их домовладение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что так работала ПВО, якобы сбившая 3 ракеты.