Взрывы в Белгороде: жители сообщают о падении осколков, власти говорят о работе ПВО (фото, видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, российское ПВО сбило три ракеты, однако осколки якобы попали в жилой сектор и вызвали "повреждения".

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Над российским Белгородом снова произошли взрывы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

По ого словам, над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО якобы было сбито 3 ракеты, а один из обломков попал в "жилой сектор".

"Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место", — написал он.

Также местные телеграм-каналы публикуют видео с места событий.

Взрывы в российском Белгороде

Кроме того, как сообщаются местные жители, находят на улицах осколки. Некоторые говорят о том, что осколки падают прямо на крыши жилых домов.

Взрывы в российском Белгороде

Взрывы в российском Белгороде

Напомним, что утром 13 марта также сообщали о взрывах в Белгородской области. Власти сообщили, что ночью над регионом якобы сбили четыре ракеты, а от падения обломков пострадала женщина. Местные соцсети, в свою очередь, утверждают, что в небе самоуничтожилась российская ракета, летевшая в сторону Украины.