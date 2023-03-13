В Белгороде прогремели взрывы: власти сообщают о работе ПВО (видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ночью над регионом якобы сбили четыре ракеты, а от падения обломков пострадала женщина. Местные соцсети, в свою очередь, утверждают, что в небе самоуничтожилась российская ракета, летевшая в сторону Украины.

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В понедельник, 13 марта, над Белгородом и Белгородским районом (РФ) сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

В 5:44 по киевскому времени он сообщил о том, что система противовоздушной обороны сбила 4 ракеты.

"Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях", — написал Гладков.

Несколько позже губернатор уточнил информацию о первой пострадавшей.

По его словам, женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны у пострадавшей нет. Состояние средней степени тяжести. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

В местном Телеграм-канале "Белгородский осведомитель" также появилась информация о ракетах над городом.

Медиа предполагает, что вспышки в небе над Белгородом связанны не с работой системы ПВО, сбившей "чужие" ракеты, а с ракетой ВС РФ, которая должна была уничтожить цели в Украине, но взорвалась в воздухе.

По информации Телеграм-канала, обломки ракеты упали на крыши частных домов и городских высоток.

Напомним, 28 февраля в Белгороде упали три беспилотника. В результате падения БПЛА были повреждены машины. Также были выбиты несколько окон.

Также стало известно, что 10 марта в Белгородской области врачи попросили правительство РФ прекратить обстрелы Украины. Медики не выступили против войны с Украиной, но призвали власти прекратить обстреливать территорию соседнего государства с территории региона, так как они опасаются ответных ударов военных.