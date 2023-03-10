В Белгородской области врачи попросили правительство РФ прекратить обстрелы Украины, – СМИ

Против обстрелов Украины и спецоперации врачи Белгородской области Российской Федерации в целом не выступают.

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Белгородские врачи попросили губернатора и правительство РФ прекратить обстрелы Украины с территории региона, поскольку опасаются ответных ударов. Об этом 10 марта сообщил Telegram-канал Nexta Live.

Медики обратились с заявлением, в котором признали атаку на соседнее государство. Руководитель структуры Жарко Анна Георгиевна высказала просьбу от всех представителей прекратить ракетные обстрелы со стороны российской территории.

В то же время она указала, что никто не выступает против "специальной военной операции" и убийств украинцев. Женщина обратила внимание российского правительства на возможность ответа по территории России в случае дальнейшей агрессии против Украины. Местные жители опасаются, что могут пострадать.

"Наша область подвергается ответным обстрелам в связи с близким расположением", – заявила Жарко.

Ассоциация врачей Белгородской области

Глава Ассоциации врачей Белгородской области отметила, что дети и родители "заложники в этой ситуации". Она призвала как можно быстрее решить этот вопрос и повлиять на ситуацию.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска регулярно обстреливают Харьков и область ракетами. До самого города иногда ракеты не долетают и взрываются на территории Белгородской области. В сентябре 2002 года одна из российских ракет упала в соседнем регионе, где преимущественно россияне запускают ракетное вооружение, используя зенитно-ракетные системы среднего радиуса действия.

Также известно, что в Белгородской области боятся наступления Вооруженных сил Украины и активно роют окопы. Местные власти и военные формирования даже набирают инвалидов через разные платформы, включая Avito, "Вконтакте" и HeadHunter, а также платят им до 250 тысяч рублей.