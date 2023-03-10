В Білгородській області лікарі попросили уряд РФ припинити обстріли України, – ЗМІ

Проти обстрілів України та "спецоперації" лікарі Білгородській області Російської Федерації загалом не виступають.

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Білгородські лікарі попросили губернатора та уряд РФ припинити обстріли України з території регіону, оскільки побоюються ударів у відповідь. Про це 10 березня повідомив Telegram-канал Nexta Live.

Медики звернулися з заявою, у якій визнали атаку на сусідню державу. Керівниця структури Жарко Ганна Георгіївна висловила прохання від усіх представників припинити ракетні обстріли з боку російської території.

Водночас вона вказала, що ніхто не виступає проти "спеціальної військової операції" та вбивств українців. Жінка звернула увагу російського уряду на ймовірність відповіді по території Росії у разі подальшої агресії проти України. Місцеві мешканці бояться, що можуть постраждати.

"Наша область піддається обстрілам у відповідь у зв'язку з близьким розташуванням", – заявила Жарко.

Асоціація лікарів Білгородській області

Голова Асоціації лікарів Білгородській області наголосила на тому, що діти та батьки "заручники у цій ситуації". Вона закликала якнайшвидше розв'язати це питання та вплинути на ситуацію.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська регулярно обстрілюють Харків та область ракетами. До самого міста іноді ракети не долітають та вибухають на території Білгородській області. У вересні 2002 року одна з російських ракет впала у сусідньому регіоні, де переважно росіяни запускають ракетне озброєння, використовуючи зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії.

Також відомо, що у Білгородській області бояться наступу Збройних сил України та активно риють окопи. Місцева влада та військові формування навіть набирають інвалідів через різні платформи, включно з Avito, "Вконтакте" та HeadHunter, а також платять їм до 250 тисяч рублів.