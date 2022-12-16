"Беруть навіть інвалідів": росіян наймають рити копи прифронтовій зоні, — ЗМІ

РосЗМІ пишуть, що росіян приваблюють великими зарплатами на окупованій території України. Крім того, оборонні споруди будують і у Білгородській області РФ.

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Росіян через різні платформи, включаючи Avito, "Вконтакте" та HeadHunter, наймають на риття окопів у прифронтовій зоні. Платити готові до 250 тисяч рублів. Про це пише телеграм-канал "Можемо пояснити ".

Повідомляється, що на роботу беруть навіть людей з інвалідністю. Наймом займається компанія "СтройКом", яка, як стверджується, будувала Кримський міст, а також різні олімпійські об'єкти.

У повідомленні сказано, що росіянам пропонують роботу вахтовим методом від 30 до 90 днів із зарплатою від 89 до 258 000 рублів. Працівники не лише копатимуть окопи, а й будуватимуть укріплення та бліндажі, встановлюватимуть піраміди проти військової техніки та займатимуться іншими роботами, пов'язаними зі зведенням оборонних споруд.

Також телеграм-канал пише, що росіяни, які побували на такій роботі, скаржаться на погані умови праці. Вони пишуть, що доводиться жити в армійських наметах, а заробітну плату постійно затримують.

"Втікайте звідти", — цитує канал робітників.

Зазначається, що Росія почала зводити оборонні споруди по всій лінії фронту: у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях України. Також окопи почали з'являтися у Білгородській області РФ. Там їх назвали "Засічною межею".

Раніше Фокус писав, що, за повідомленням ЗМІ, росіяни скуповують на "Авіто" викрадені українські паспорти, щоб потрапити до Європи. За інформацією журналістів, бланки та обладнання для оформлення біометричних паспортів, ймовірно, було вкрадено з Херсонської області. Оформлення закордонного паспорта України коштує 80 тис. рублів (1200 доларів).

Ще нагадаємо, що мер заявив, що окупанти посилили репресії у Мелітополі і хочуть на цьому заробити гроші. За словами Івана Федорова, усіх громадян, яких росіяни підозрюють у причетності до партизанських дій, "відправляють на підвал".

Також повідомлялося, що розвідка заявила, що окупанти у Криму активно готуються до настання ЗСУ. Росіяни зміцнюють берегову лінію, риють окопи та облаштують мережу мінних загороджень, очікуючи на прорив важкої техніки.