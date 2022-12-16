"Берут даже инвалидов": россиян нанимают рыть окопы в прифронтовой зоне, — СМИ

РосСМИ пишут, что россиян завлекают большими зарплатами на оккупированные территории Украины. Кроме того, оборонительные сооружения строят и в Белгородской области РФ.

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Россиян через различные платформы, включая Avito, "Вконтакте" и HeadHunter, нанимают на рытье окопов в прифронтовой зоне. Платить готовы до 250 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

Сообщается, что на работу берут даже людей с инвалидностью. Наймом занимается компания "СтройКом", которая, как утверждается, строила Крымский мост, а также различные олимпийские объекты.

В сообщении сказано, что россиянам предлагают работу вахтовым методом от 30 до 90 дней с зарплатой от 89 до 258 000 рублей. Работники будут не только копать окопы, но и строить укрепления и блиндажи, устанавливать пирамиды против военной техники и заниматься прочими работами, связанными с возведением оборонных сооружений.

Также телеграм-канал пишет, что побывавшие на такой работе россияне жалуются на плохие условия труда. Они пишут, что жить приходится в армейских палатках, а заработную плату постоянно задерживают.

"Бегите оттуда", — цитирует канал рабочих.

Отмечается, что Россия начала строить оборонные сооружения по всей линии фронта: в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины. Также окопы начали появляться в Белгородской области РФ. Там их назвали "Засечной чертой".

Ранее Фокус писал, что, по сообщению СМИ, россияне скупают на "Авито" похищенные украинские паспорта, чтобы попасть в Европу. По информации журналистов, бланки и оборудование для оформления биометрических паспортов, предположительно, были украдены из Херсонской области. Оформление загранпаспорта Украины стоит 80 тыс. рублей (1200 долларов).

Еще напомним, что мэр заявил, что оккупанты усилили репрессии в Мелитополе и хотят на этом заработать деньги. По словам Ивана Федорова, всех граждан, которых россияне подозревают в причастности к партизанским действиям, "отправляют на подвал".

Также сообщалось, что разведка заявила, что оккупанты в Крыму активно готовятся к наступлению ВСУ. Россияне укрепляют береговую линию, роют окопы и обустраивают сеть минных заграждений, ожидая прорыв тяжелой техники.