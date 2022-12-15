Оккупанты усилили репрессии в Мелитополе и хотят на этом заработать деньги, — мэр (видео)

По словам Ивана Федорова, всех граждан, которых россияне подозревают в причастности к партизанским действиям, "отправляют на подвал".

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После уничтожения нескольких военных объектов ВС РФ оккупанты усилили репрессии против гражданских на захваченных территориях Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты усилили репрессии и фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения из-за безысходности и злости после того, как точными ударами были уничтожены несколько военных объектов ВС РФ.

В частности, после успешной операции по ликвидации базы захватчиков в гостинице "Привал охотника" россияне ужесточили проверку жителей Мелитополя. Оккупанты тщательно изучают мобильные телефоны граждан и проверяют их транспортные средства. Всех "подозрительных" лиц, как отмечает Федоров, россияне "отправляют на подвал".

Помимо этого, на захваченных территориях ужесточается "экономический террор", с помощью которого оккупанты хотят заработать.

"С 1 января захватчики запретят обращение гривны и приравняют его к "федеральному преступлению". Мелитопольцев, которые и так из-за оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривну на деревянные по крайне невыгодному курсу. А разницу кладут в карман местные коллаборанты и их московские кураторы", — продолжил Федоров и предположил, что россияне решили "подзаработать" на курсе валют, ожидая скорое контрнаступление Вооруженных сил Украины.

[ + – ] Оккупанты усилили репрессии в Мелитополе после уничтожения объектов ВС РФ

Отметим, что несколькими днями ранее в оккупированном Мелитополе была уничтожена аналитическая база ФСБ. Военный объект россиян ликвидировали точным ударом, а вражеские системы ПВО не сработали и не перехватили украинские снаряды.

Издание The New York Times, в свою очередь, прогнозирует, что оккупированный Мелитополь станет следующей целью ВСУ в ходе масштабного контрнаступления на юге Украины.