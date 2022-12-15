Окупанти посилили репресії у Мелітополі та хочуть на цьому заробити гроші, — мер (відео)

За словами Івана Федорова, усіх громадян, яких росіяни підозрюють у причетності до партизанських дій, "відправляють на підвал".

Related video

Після знищення кількох військових об'єктів ЗС РФ окупанти посилили репресії проти цивільних на захоплених територіях України. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти посилили репресії і фільтраційні заходи щодо цивільного населення через безвихідь та агресію після того, як точними ударами було знищено кілька військових об'єктів ЗС РФ.

Зокрема, після успішної операції з ліквідації бази загарбників у готелі "Привал мисливця" росіяни посилили перевірку мешканців Мелітополя. Окупанти ретельно вивчають мобільні телефони громадян і перевіряють їхні транспортні засоби. Усіх "підозрілих" осіб, як зазначає Федоров, росіяни "відправляють на підвал".

Крім того, на захоплених територіях посилюється "економічний терор", за допомогою якого окупанти хочуть заробити.

"З 1 січня загарбники заборонять користування гривні та прирівняють його до "федерального злочину". Мелітопольців, які й так через окупацію опинилися на межі виживання, змушують міняти гривню на дерев'яні за вкрай невигідним курсом. А різницю кладуть у кишеню місцеві колаборанти та московські куратори", — продовжив Федоров і припустив, що росіяни вирішили "підзаробити" на курсі валют, очікуючи на швидкий контрнаступ Збройних сил України.

[ + – ] Окупанти посилили репресії у Мелітополі після знищення об'єктів ЗС РФ

Зазначимо, що кількома днями раніше в окупованому Мелітополі було знищено аналітичну базу ФСБ. Військовий об'єкт росіян ліквідували влучним ударом, а ворожі системи ППО не спрацювали і не перехопили українські снаряди.

Видання The New York Times, зі свого боку, прогнозує, що окупований Мелітополь стане наступною ціллю ЗСУ під час масштабного контрнаступу на півдні України.