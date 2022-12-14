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Мир

Россияне скупают на "Авито" похищенные украинские паспорта, чтобы попасть в Европу, — СМИ (фото)

Власти Украины зафиксировали номера утерянных бланков
Фото: Слово и Дело | Власти Украины зафиксировали номера утерянных бланков

По информации журналистов, бланки и оборудование для оформления биометрических паспортов, предположительно, были украдены из Херсонской области. Оформление загранпаспорта Украины стоит 80 тыс. рублей (1200 долларов).

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На одной из популярных российских онлайн-площадок частных объявлений начали продавать украинские паспорта, на которые наблюдается определенный спрос среди жителей РФ. С помощью таких документов россияне могут беспрепятственно переехать в Европу. Это выяснили российские издания "Можем объяснить" и "Полигон медиа".

Сообщается, что продавцы украинских паспортов присылают клиентам в качестве подтверждения серийные номера, которые относятся к Луганской области.

По словам анонимных продавцов, спрос небольшой, но он есть. Оформление украинского загранпаспорта стоит 80 тыс. рублей (1200 долларов).

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Украинский паспорт на российском сайте частных объявлений

Судя по всему, бланки и оборудование для оформления биометрических паспортов были украдены из Херсонской области, отметил источник журналистов из администрации Херсонской области. Однако власти Украины зафиксировали номера утерянных бланков для паспортов и уведомили представителей европейских стран.

Военный аналитик Роман Свитан сообщил, что пророссийские коллаборационисты на оккупированных территориях похитили множество документов. Но по номерам похищенных бланков паспортов у россиян не получится попасть в страны Европы.

"Возможно, по этим паспортам можно будет въехать в Грузию или азиатские страны, но в Европе и Украине эти серийные номера уже помечены красным", — заявил Свитан. Также известно о краже украинских купюр, номера которых также были зафиксированы правительством страны.

РосСМИ отмечают, что с 2017 года гражданам Украины не обязательно оформлять визы для въезда в страны ЕС и ряд других стран.

Напомним, что около 300 000 украинцев получили российские паспорта с начала масштабного вторжения. Больше всего российских паспортов выдавали гражданам Украины в октябре в Ростовской области.

Ранее Фокус сообщал, что у коллаборационистов Сальдо и Балицкого до сих пор сохранилось украинское гражданство. Процедура лишения гражданства Украины не началась даже после того, как коллаборанты добровольно получили гражданство страны-агрессора.