Росіяни скуповують на "Авіто" викрадені українські паспорти, щоб потрапити в Європу, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, бланки й обладнання для оформлення біометричних паспортів, імовірно, були вкрадені з Херсонської області. Оформлення закордонного паспорта України коштує 80 тис. рублів (1200 доларів).

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На одному з популярних російських онлайн-майданчиків приватних оголошень почали продавати українські паспорти, на які спостерігається певний попит серед жителів РФ. За допомогою таких документів росіяни можуть безперешкодно переїхати в Європу. Це з'ясували російські видання "Можемо пояснити" й "Полігон медіа".

Повідомляється, що продавці українських паспортів надсилають клієнтам як підтвердження серійні номери, що належать до Луганської області.

За словами анонімних продавців, попит невеликий, але він є. Оформлення українського закордонного паспорта коштує 80 тис. рублів (1200 доларів).

[ + – ] Український паспорт на російському сайті приватних оголошень

Зважаючи на все, бланки й обладнання для оформлення біометричних паспортів було вкрадено з Херсонської області, зазначило джерело журналістів із адміністрації Херсонської області. Однак влада України зафіксувала номери загублених бланків для паспортів і повідомила представникам європейських країн.

Військовий аналітик Роман Світан повідомив, що проросійські колабораціоністи на окупованих територіях викрали багато документів. Але за номерами викрадених бланків паспортів росіянам не вдасться потрапити в країни Європи.

"Можливо, за цими паспортами можна буде в'їхати в Грузію або азійські країни, але в Європі й Україні ці серійні номери вже позначені червоним", — заявив Світан. Також відомо про крадіжку українських купюр, номери яких також зафіксував уряд країни.

РосЗМІ зазначають, що з 2017 року громадянам України не обов'язково оформляти візи для в'їзду в країни ЄС та інші країни.

Нагадаємо, що близько 300 тисяч українців отримали російські паспорти з початку масштабного вторгнення. Найбільше російських паспортів видавали громадянам України в жовтні у Ростовській області.

Раніше Фокус повідомляв, що в колабораціоністів Сальдо й Балицького досі збереглося українське громадянство. Процедура позбавлення громадянства України не розпочалася навіть після того, як колаборанти добровільно отримали громадянство країни-агресора.