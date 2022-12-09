Близько 300 тисяч українців із початку вторгнення отримали паспорти РФ, — росЗМІ (фото)

Найбільшу кількість російських паспортів громадянам України в жовтні видали на території Ростовської області.

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Із початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ близько 300 тисяч українців отримали російське громадянство. Про це йдеться в матеріалі видання "Медіазони".

Журналісти зазначають, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росія активізувала видачу паспортів українцям, які мешкають на окупованих територіях або були депортовані в РФ. Головними центрами видачі документів стали Ростовська область і анексований Крим.

Якщо аналізувати дані МВС до повномасштабного вторгнення, українці були лідерами серед іноземців, які отримували громадянство країни-агресора. 2021 року 50% усіх нових паспортів видали громадянам України, потім із великим відривом ішли жителі Таджикистану, Казахстану, Вірменії та інших пострадянських країн.

Лише з 2016 по 2020 рік, судячи зі статистики влади РФ, громадянство країни-агресора отримав майже 1 млн українців, серед яких також були жителі окупованого Донбасу. Але після вторгнення різко скоротилася кількість громадян України, які бажають отримати російський паспорт.

[ + – ] Хто з іноземців найчастіше отримує російське громадянство

Ситуація, як зазначають журналісти, змінилася лише в липні, коли Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання громадянства для всіх українців, без підтвердження проживання на окупованих територіях. У ІІІ кварталі поточного року громадяни України встановили рекорд із отримання російського громадянства.

[ + – ] Скільки іноземців отримали громадянство Росії

Із жовтня нові російські паспорти для українців стали винятком із правил — Кремль узаконив анексію кількох областей, через що громадяни, які мешкають на окупованих територіях, більше не вважаються іноземцями. Відповідно, органи МВС РФ неспроможні видавати їм паспорти на основі отримання громадянства. Із іншого боку, всі громадяни Росії, згідно з чинним законодавством, зобов'язані отримати свій перший паспорт у 14 років. Українці після легалізації анексії потрапили в рідкісну категорію тих громадян РФ, хто вже дорослий, але чомусь досі не має паспорта.

Журналісти вирішили нанести на карту кількості випадків видачі першого паспорта громадянину РФ після 14 років, враховуючи дані з окупованого Криму й усереднені дані за 2021 рік. Переважна більшість паспортів у жовтні, як бачимо на інфографіці, була формально видана в Ростовській області. Журналісти не відкидають, що в цій статистиці відображаються також документи, видані громадянам окупованих українських територій.

Підбиваючи загальні підсумки й аналізуючи відкриту статистику органів МВС РФ, автори матеріалу дійшли висновку, що з початку повномасштабного вторгнення й до кінця жовтня російські паспорти отримали близько 300 тисяч українців.

[ + – ] Близько 300 тисяч українців отримали паспорти РФ із початку вторгнення

Раніше повідомлялося, що в колаборантів Євгена Балицького та Володимира Сальдо, які публічно отримували російські паспорти, досі оформлено українське громадянство.

Також повідомлялося, що в Росії виникнуть проблеми з видачею нових паспортів через дефіцит принтерів, який виник на тлі міжнародних санкцій.