Около 300 тысяч украинцев с начала вторжения получили паспорта РФ, — росСМИ (фото)

Наиболее количество российских паспортов гражданам Украины в октябре выдали на территории Ростовской области.

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С начала полномасштабного вторжения ВС РФ около 300 тысяч украинцев получили российское гражданство. Об этом говорится в материале издания "Медиазона".

Журналисты отмечают, что с первых дней полномасштабного вторжения Россия активизировала выдачу паспортов украинцам, которые живут на оккупированных территориях или были депортированы в РФ. Главными центрами выдачи документов стали Ростовская область и аннексированный Крым.

Если анализировать данные МВД до полномасштабного вторжения — украинцы были лидерами среди иностранцев, получавших гражданство страны-агрессора. В 2021 году 50% всех новых паспортов была выдана гражданам Украины, следом, с большим отрывом, шли жители Таджикистана, Казахстана, Армении и других постсоветских стран.

Только с 2016 по 2020 год, судя по статистике властей РФ, гражданство страны-агрессора получили почти 1 млн украинцев, среди которых также были жители оккупированного Донбасса. Но после вторжения резко сократилось число граждан Украины, желающих получить российский паспорт.

[ + – ] Кто из иностранцев чаще остальных получает российское гражданство

Ситуация, как отмечают журналисты, изменилась только в июле, когда Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства для всех украинцев, без подтверждения проживания на оккупированных территориях. В III квартале текущего года граждане Украины установили рекорд по получению российского гражданства.

[ + – ] Сколько иностранцев получили гражданство России

С октября новые российские паспорта для украинцев стали исключением из правил — Кремль узаконил аннексию нескольких областей, из-за чего граждане, живущие на оккупированных территориях, больше не считаются иностранцами. Соответственно, органы МВД РФ не могут выдавать им паспорта на основании получения гражданства. С другой стороны, все граждане России, согласно действующему законодательству, обязаны получить свой первый паспорт в 14 лет. Украинцы после легализации аннексии попали в редкую категорию тех граждан РФ, кто уже взрослый, но почему-то до сих пор не имеет паспорта.

Журналисты решили нанести на карту число случаев выдачи первого паспорта гражданину РФ после 14 лет, учитывая данные из оккупированного Крыма и усредненные данные за 2021 год. Подавляющее большинство паспортов в октябре, как видно на инфографике, было формально выдано в Ростовской области. Журналисты не исключают, что в этой статистике отображаются также документы, выданные гражданам оккупированных украинских территорий.

Подводя общие итоги и анализируя открытую статистику органов МВД РФ, авторы материала пришли к выводу, что с начала полномасштабного вторжения и до конца октября российские паспорта получили около 300 тысяч украинцев.

[ + – ] Около 300 тысяч украинцев получили паспорта РФ с начала вторжения

Ранее сообщалось, что у коллаборантов Евгения Балицкого и Владимира Сальдо, которые публично получали российские паспорта, до сих пор оформлено украинское гражданство.

Также сообщалось, что в России возникнут проблемы с выдачей новых паспортов из-за дефицита принтеров, который возник на фоне международных санкций.