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Военный Фокус Российско-украинская война

Около 300 тысяч украинцев с начала вторжения получили паспорта РФ, — росСМИ (фото)

Паспорт РФ выдача российское гражданство украинцы
Фото: Getty Images | Около 300 тысяч украинцев с начала вторжения получили паспорта РФ

Наиболее количество российских паспортов гражданам Украины в октябре выдали на территории Ростовской области.

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С начала полномасштабного вторжения ВС РФ около 300 тысяч украинцев получили российское гражданство. Об этом говорится в материале издания "Медиазона".

Журналисты отмечают, что с первых дней полномасштабного вторжения Россия активизировала выдачу паспортов украинцам, которые живут на оккупированных территориях или были депортированы в РФ. Главными центрами выдачи документов стали Ростовская область и аннексированный Крым.

Если анализировать данные МВД до полномасштабного вторжения — украинцы были лидерами среди иностранцев, получавших гражданство страны-агрессора. В 2021 году 50% всех новых паспортов была выдана гражданам Украины, следом, с большим отрывом, шли жители Таджикистана, Казахстана, Армении и других постсоветских стран.

Только с 2016 по 2020 год, судя по статистике властей РФ, гражданство страны-агрессора получили почти 1 млн украинцев, среди которых также были жители оккупированного Донбасса. Но после вторжения резко сократилось число граждан Украины, желающих получить российский паспорт.

Паспорта России статистика российское гражданство украинцы иностранцы Fullscreen
Кто из иностранцев чаще остальных получает российское гражданство

Ситуация, как отмечают журналисты, изменилась только в июле, когда Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства для всех украинцев, без подтверждения проживания на оккупированных территориях. В III квартале текущего года граждане Украины установили рекорд по получению российского гражданства.

Российское гражданство статистика паспорта Россия украинцы иностранцы Fullscreen
Сколько иностранцев получили гражданство России

С октября новые российские паспорта для украинцев стали исключением из правил — Кремль узаконил аннексию нескольких областей, из-за чего граждане, живущие на оккупированных территориях, больше не считаются иностранцами. Соответственно, органы МВД РФ не могут выдавать им паспорта на основании получения гражданства. С другой стороны, все граждане России, согласно действующему законодательству, обязаны получить свой первый паспорт в 14 лет. Украинцы после легализации аннексии попали в редкую категорию тех граждан РФ, кто уже взрослый, но почему-то до сих пор не имеет паспорта.

Журналисты решили нанести на карту число случаев выдачи первого паспорта гражданину РФ после 14 лет, учитывая данные из оккупированного Крыма и усредненные данные за 2021 год. Подавляющее большинство паспортов в октябре, как видно на инфографике, было формально выдано в Ростовской области. Журналисты не исключают, что в этой статистике отображаются также документы, выданные гражданам оккупированных украинских территорий.

Подводя общие итоги и анализируя открытую статистику органов МВД РФ, авторы материала пришли к выводу, что с начала полномасштабного вторжения и до конца октября российские паспорта получили около 300 тысяч украинцев.

Выдача российские паспорта украинцы гражданство Россия Fullscreen
Около 300 тысяч украинцев получили паспорта РФ с начала вторжения

Ранее сообщалось, что у коллаборантов Евгения Балицкого и Владимира Сальдо, которые публично получали российские паспорта, до сих пор оформлено украинское гражданство.

Также сообщалось, что в России возникнут проблемы с выдачей новых паспортов из-за дефицита принтеров, который возник на фоне международных санкций.