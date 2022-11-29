Последствия санкций: в РФ возникнут проблемы с выдачей паспортов из-за дефицита принтеров

Российское МВД предупредило население, что больше не может получать от зарубежных поставщиков специальные матричные принтеры, а в стране-агрессоре их не производят.

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Из-за западных санкций в Россию прекратились поставки зарубежных матричных принтеров, которые используются для печати внутренних паспортов. Об этом сообщил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД РФ Юрий Войнов, передает российское издание "Ведомости".

По его словам, в России такое оборудование не производят. И закупить за границей новые принтеры ведомство в настоящее время не может. В результате в МВД опасаются, что в будущем это приведет к проблемам с выдачей внутренних паспортов.

"Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые", – прокомментировал Войнов.

Он также сказал, что МВД готово покупать оборудование у российских разработчиков, если те смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества.

"Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы", –– подчеркнул Войнов.

Ранее российское Министерство внутренних дел закупало японские принтеры Epson и OK, а также итальянский Olivetti.

Приобретенного до полномасштабной войны оборудования России хватит примерно на год, после чего возникнут проблемы с выдачей паспортов. Однако это также зависит от наличия запасных частей и расходных материалов.

Напомним, Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа ударит РФ по самым больным местам, чтобы она прекратила воевать в Украине.

23 ноября Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Евродепутаты считают нужным разработать существенные санкции и создать условия по международной изоляции агрессора.