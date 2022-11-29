Наслідки санкцій: в РФ виникнуть проблеми з видаванням паспортів через дефіцит принтерів

Російське МВС попередило населення, що більше не може отримувати від закордонних постачальників спеціальні матричні принтери, а в країні-агресорі їх не виробляють.

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Через західні санкції в Росії припинилися постачання закордонних матричних принтерів, які використовуються для друку внутрішніх паспортів. Про це повідомив начальник департаменту інформтехнологій, зв'язку та захисту інформації МВС РФ Юрій Войнов, повідомляє російське видання "Ведомости".

За його словами, в Росії таке обладнання не виробляють. І закупити за кордоном нові принтери відомство зараз не може. Унаслідок в МВС побоюються, що в майбутньому це призведе до проблем із видаванням внутрішніх паспортів.

"Матричні принтери, так історично склалося, у Росії не виробляються. З урахуванням запровадження нових санкцій ми теоретично навіть не можемо купити нові", – прокоментував Войнов.

Він також сказав, що МВС готове купувати обладнання у російських розробників, якщо вони зможуть розробити його відповідно до певних вимог якості.

"Ми як держорган не можемо сказати: ось вам гроші авансом і ви нам через три роки дайте [принтери]. Але ми готові чітко, гарантовано сказати: якщо ви забезпечите нам принтери, які відповідатимуть чітким і зрозумілим вимогам, то ми дійсно їх купимо і готові замовити ці обсяги", – наголосив Войнов.

Раніше російське Міністерство внутрішніх справ купувало японські принтери Epson та OK, а також італійський Olivetti.

Отриманого до повномасштабної війни обладнання Росії вистачить приблизно на рік, після чого виникнуть проблеми з видаванням паспортів. Однак це також залежить від наявності запасних частин і витратних матеріалів.

Нагадаємо, Євросоюз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа вдарить РФ по найболісніших місцях, щоб вона припинила воювати в Україні.

23 листопада Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Євродепутати вважають за потрібне розробити суттєві санкції та створити умови щодо міжнародної ізоляції агресора.