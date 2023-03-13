У Бєлгороді пролунали вибухи: влада повідомляє про роботу ППО (відео)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, вночі над регіоном нібито збили чотири ракети, а від падіння уламків постраждала жінка. Місцеві соцмережі, зі свого боку, стверджують, що у небі самознищилася російська ракета, яка летіла у бік України.

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У понеділок, 13 березня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом (РФ) спрацювала система ППО. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

О 05:44 за київським часом він повідомив про те, що система протиповітряної оборони збила 4 ракети.

"Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої медичної допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у 2 приватних домоволодіннях", — написав Гладков.

Дещо пізніше губернатор уточнив інформацію про першу постраждалу.

За його словами, жінку зі струсом головного мозку бригада швидкої допомоги доставляє до лікарні. Відкритої рани постраждала не має. Стан середнього ступеня важкості. Жінці надають необхідну медичну допомогу.

У місцевому Телеграм-каналі "Бєлгородський інформатор" також з'явилася інформація про ракети над містом.

Медіа припускає, що спалахи в небі над Бєлгородом пов'язані не з роботою системи ППО, яка збила "чужі" ракети, а з ракетою ЗС РФ, яка мала знищити цілі в Україні, але вибухнула в повітрі.

За інформацією телеграм-каналу, уламки ракети впали на дахи приватних будинків та міських висоток.

Нагадаємо, 28 лютого в Бєлгороді впали три безпілотники. Внаслідок падіння БПЛА було пошкоджено машини. Також було вибито кілька вікон.

Також стало відомо, що 10 березня в Бєлгородській області лікарі попросили уряд РФ припинити обстріл України. Медики не виступили проти війни з Україною, але закликали владу припинити обстрілювати територію сусідньої держави з території регіону, оскільки вони побоюються ударів у відповідь військових.