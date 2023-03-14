Вибухи у Білгороді: жителі повідомляють про падіння уламків, влада говорить про роботу ППО (фото, відео)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, російське ППО збило три ракети, проте уламки нібито потрапили до житлового сектора та викликали "пошкодження".

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Над російським Бєлгородом знову сталися вибухи. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у себе в Telegram.

За його словами, над Білгородом та Білгородським районом системою ППО нібито було збито 3 ракети, а один з уламків потрапив у "житловий сектор".

"Всі оперативні служби та голова міста Валентин Демидов виїхали на місце. Ушкодження від уламків зафіксовано і в кількох домоволодіннях Білгородського району. Голова району Володимир Перцев також виїхав на місце", — написав він.

Також місцеві телеграм-канали публікують відео з місця подій.

Вибухи у російському Білгороді

Крім того, як повідомляють місцеві жителі, знаходять на вулицях уламки. Деякі говорять про те, що уламки падають прямо на дахи житлових будинків.

Вибухи у російському Білгороді

Вибухи у російському Білгороді

Нагадаємо, що вранці 13 березня також повідомляли про вибухи у Білгородській області. Влада повідомила, що вночі над регіоном нібито збили чотири ракети, а від падіння уламків постраждала жінка. Місцеві соцмережі, своєю чергою, стверджують, що у небі самознищилася російська ракета, яка летіла у бік України.