Раненым военным станет проще выезжать из Украины: Минздрав упростил соответствующий механизм

Вывод о необходимости направления украинских защитников в другое государство на лечение за границу теперь будут принимать без консилиума военно-медицинского учреждения.

Related video

Правительство Украины упростило механизм направления военных, получивших ранения в результате агрессии РФ, на лечение или реабилитацию за границу. Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Теперь медицинские учреждения, в которых находятся военные, смогут самостоятельно определять уровень необходимости направления их на лечение на территорию другой страны. Проведение консилиума военно-медицинского учреждения, который проводили ранее, теперь не требуется.

Для получения положительного решения следует отправить пакет документов в соответствующий государственный орган. Речь идет об инстанциях, которые входят в состав сектора безопасности и обороны. Без консилиума военно-медицинского учреждения принимается заключение о необходимости направления защитника Украины на лечение в другое государство.

Глава правительства Денис Шмигаль прокомментировал инициативу. Он отметил, что это существенный шаг для того, чтобы украинские защитники получили возможность пройти необходимую реабилитацию за рубежом быстрее.

"Без затяжки, без очередей, без бюрократии", — подчеркнул чиновник.

смотреть с 7:40 минуты

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что теперь военные смогут значительно легче получить направление на лечение за границей, что устраняет неудобства для украинских защитников, получивших ранения на войне. По его словам, благодаря решению чиновников теперь упрощена система медицинской эвакуации за границу для военных. Он отметил, что одним из основных приоритетов профильного ведомства является обеспечение военнослужащих необходимой медицинской и реабилитационной помощью.

Напомним, в конце марта стало известно, что в Василькове на Киевщине будет создан современный центр реабилитации защитников Украины. Примерная стоимость проекта составляет 100 миллионов гривен. Учреждение будет оказывать всестороннюю помощь военнослужащим, раненым бойцам, а также семьям погибших военных и другим пострадавшим в результате российской агрессии в Украине.