Пораненим військовим стане простіше виїжджати з України: МОЗ спростив відповідний механізм

Висновок стосовно потреби щодо направлення українських захисників до іншої держави на лікування за кордон тепер прийматимуть без консиліуму військово-медичного закладу.

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Уряд України спростив механізм направлення військових, які отримали поранення внаслідок агресії РФ, на лікування чи реабілітацію за кордон. Про це повідомили 21 квітня у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Відтепер медичні установи, в яких перебувають військові, зможуть самостійно визначати рівень необхідності направлення їх на лікування на територію іншої країни. Проведення консиліуму військово-медичного закладу, яке відбувалося раніше, тепер не потрібне.

Для отримання позитивного рішення варто відправити пакет документів до відповідного державного органу. Йдеться про інстанції, які входять до складу сектору безпеки й оборони. Без консиліуму військово-медичного закладу приймається висновок про необхідність направлення захисника України на лікування до іншої держави.

Керівник уряду Денис Шмигаль прокоментував ініціативу. Він зазначив, що це суттєвий крок для того, щоб українські захисники отримали можливість пройти необхідне відповідну реабілітацію за кордоном швидше.

"Без затягування, без черг, без бюрократії", – наголосив посадовець.

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що тепер військові зможуть значно легше отримати направлення на лікування за кордоном, що усуває незручності для українських захисників, які отримали поранення на війні. З його слів, завдяки рішенню урядовців тепер спрощена система медичної евакуації за кордон для військових. Він наголосив, що один з основних пріоритетів профільного відомства – забезпечення військовослужбовців необхідною медичною та реабілітаційною допомогою.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що у Василькові на Київщині створять сучасний центр реабілітації захисників України. Орієнтовна вартість проєкту складає 100 мільйонів гривень. Установа надаватиме всебічну допомогу військовослужбовцям, пораненим бійцям, а також сім’ям загиблих військових та іншим постраждалим внаслідок російської агресії в Україні.