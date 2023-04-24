В США прогнозируют, что ВС РФ в ближайшее время могут пойти в наступление по нескольким направлениям

По словам Джона Кирби, Соединенные Штаты усиливают безопасность помощи Украине, чтобы Силы обороны имели все возможности для собственного контрнаступления.

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С улучшением погодных условий в Украине ВС РФ могут пойти в наступление по нескольким направлениям. Об этом в интервью "Голосу Америки" сказал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках. И мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить украинцев, чтобы они имели возможность от этого защититься. Если они примут решение о собственных наступательных операциях, чтобы они имели возможности их провести", — сказал он.

Джон Кирби добавил, что США помогают Украине развивать мощности, а также перечислил потребности, которые сегодня есть в ВСУ. В частности, речь шла об артиллерии, бронированной технике, ПВО, материально-техническом обеспечении.

Напомним, что в Белом доме боятся неудачного контрнаступления ВСУ и надеются на "менее амбициозные" цели Украины. Разведка Соединенных Штатов указывает на то, что у Украины нет возможности вытеснить ВС РФ с места, где они закрепились.

По мнению экс-командующего силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Годжеса, после потери Крыма в Кремле станет меньше энтузиастов, которые хотят цепляться за разрушенные города и села на Донбассе, поскольку он нужен РФ исключительно как сухопутный коридор в Крым.