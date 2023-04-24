У США прогнозують, що ЗС РФ найближчим часом можуть піти в наступ на кількох напрямках

За словами Джона Кірбі, Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб Сили оборони мали всі можливості для власного контрнаступу.

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Із покращенням погодних умов в Україні ЗС РФ можуть піти в наступ на кількох напрямках. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити українців, щоб вони мали можливість від цього захиститися. Якщо вони ухвалять рішення щодо власних наступальних операцій, щоб вони мали можливості їх провести", — сказав він.

Джон Кірбі додав, що США допомагають Україні розвивати потужності, а також перелічив потреби, які на сьогодні є в ЗСУ. Зокрема, йшлося про артилерію, броньовану техніку, ППО, матеріально-технічне забезпечення.

Нагадаємо, що в Білому домі бояться невдалого контрнаступу ЗСУ та сподіваються на "менш амбітні" цілі України. Розвідка Сполучених Штатів вказує на те, що Україна не має можливості витіснити ЗС РФ із місця, де вони закріпилися.

На думку екскомандувача силами США в Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, після втрати Криму в Кремлі поменшає ентузіастів, які хочуть чіплятися за зруйновані міста й села на Донбасі, оскільки він потрібен РФ виключно як сухопутний коридор до Криму.