ВС РФ нанесли ракетный удар по музею в Купянске: есть жертвы, — Офис президента (видео)

Для обстрела центральной части города захватчики использовали ракетные комплексы С-300. В результате атаки погибла работница музея, а под завалами до сих пор находятся люди.

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Российские захватчики атаковали музей в центре Купянска Харьковской области. В результате удара ранения погибли люди, а также есть раненные. Первую информацию об обстреле сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что российские войска применили зенитно-ракетные комплексы С-300. Под завалами и дальше остаются люди. На месте происшествия работают спасатели и представители экстренных служб.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в Telegram. Он отметил, что десять гражданских получили ранения в результате российского удара. Семь из них имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами.

Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы оказывают необходимую помощь пострадавшим. Специалисты пытаются как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям.

Он не исключил вероятность новых ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области. Уровень угрозы остается высоким. Олег Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях при опасности.

В Telegram президент Владимир Зеленский также отреагировал на событие. Он отметил, что в результате атаки россиян погибла работница музея.

"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев", – заявил глава государства.

Президент выразил соболезнования родным погибшей. Он заверил граждан в том, что виновные в военных преступлениях будут наказаны.

Напомним, в Херсоне 19 апреля россияне атаковали автобусный парк города. По информации Херсонской ОВА, на этот раз обошлось без пострадавших, но было повреждено несколько автобусов.