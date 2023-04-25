ЗС РФ завдали ракетного удару по музею у Куп'янську: є жертви, — Офіс президента (відео)

Для обстрілу центральної частини міста загарбники використовували ракетні комплекси С-300. Внаслідок атаки загинула працівниця музею, а під завалами досі перебувають люди.

Related video

Російські загарбники атакували музей у центрі Куп’янська в Харківській області. Внаслідок удару загинули люди, а також є поранені. Першу інформацію щодо обстрілу повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що російські війська застосували зенітно-ракетні комплекси С-300. Під завалами й надалі залишаються люди. На місці події працюють рятувальники та представники екстрених служб.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію у Telegram. Він зазначив, що десятеро цивільних отримали поранення внаслідок російського удару. Семеро з них мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.

Усі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби надають необхідну допомогу постраждалим. Фахівці намагаються якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.

Він не заперечив імовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області. Рівень загрози залишається високим. Олег Синєгубов закликав не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях у разі небезпеки.

У Telegram президент Володимир Зеленський також відреагував на подію. Він зазначив, що внаслідок атаки росіян загинула працівниця музею.

"Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців", — заявив керівник держави.

Президент висловив співчуття рідним загиблій. Він запевнив громадян у тому, що винні у воєнних злочинах будуть покарані.

Нагадаємо, у Херсоні 19 квітня росіяни атакували автобусний парк міста. За інформацією Херсонської ОВА, цього разу обійшлося без постраждалих, але було пошкоджено кілька автобусів.