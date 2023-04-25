"Осталось где-то 20%": Романенко оценил продвижение россиян в Бахмуте (видео)

Российские войска не могут выполнить задачи Кремля и теряют личный состав в трех городах-крепостях Украины – Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

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Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что Вооруженные силы Украины контролируют примерно 20% части Бахмута. Об этом он сообщил 25 апреля в телемарафоне "Единые новости".

Он отметил, что врагу удалось все же продвинуться в сторону центра и северном направлении. Оккупанты и дальше пытаются искать подходы для того, чтобы выполнить задание, которое им не под силу уже месяцами. В случае с Марьинкой это годы.

"Это происходит на всех трех городах-крепостях наших: Бахмут, Авдеевка, Марьинка", – отметил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ.

Романенко подчеркнул, что напряженной ситуация остается именно в Бахмуте. Россияне продолжают штурмовать украинские позиции "в лоб". В случае неудачи стремятся обойти фланги.

"Осталось 20% части Бахмута, которую контролируют наши защитники", – объяснил Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант в отставке добавил, что несмотря на потери значительной части города задачи выполняются. Очень большое количество живой силы врага было утрачено. "Вагнеровцы" уже не способны выполнять задачи, поэтому на самых сложных участках фронта появились регулярные войска РФ.

Романенко отметил необходимость увеличения производства отечественного вооружения и привлечения дополнительных поставок от союзников. Особенно это касается таких вооружений, как ракетная техника, авиационная техника.

"Наш потенциал меньше врага сейчас", – отметил он.

Напомним, 25 апреля командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснил, почему украинской армии важно оборонять Бахмут. Он напомнил, что оккупационные войска не могут захватить город более 9 месяцев. Без Бахмута русские захватчики не способны развивать дальше наступательные действия в направлении Краматорска и Северска. Из-за важности Бахмута для дальнейшего наступления, по словам командующего, российская пропаганда выдает штурм города как вторую "битву за Сталинград".