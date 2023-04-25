Не дать пойти на Славянск и Краматорск: Сырский объяснил важность обороны Бахмута

Генерал-полковник говорит, что Бахмут является природной крепостью, которую сложно штурмовать, поэтому украинские военные в боях за город уничтожают боеспособные подразделения окупантов.

Related video

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснил, почему украинской армии важно оборонять Бахмут в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам офицера, бои за Бахмут продолжаются уже 9 месяцев. Для российского руководства важно показать хоть малейший успех в оккупации украинского Донбасса. Без Бахмута ВС РФ не смогут развивать дальше наступательные действия в направлении Краматорска и Северска.

Украине оборона Бахмута важна по нескольким причинам:

важный узел обороны для устойчивости фронта;

местность способствует обороне, потому что населенный пункт окружен реками и расположен на холмах;

защите города способствует наличию многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу Бахмутовки;

боевые действия в городской застройке требуют от бойцов особых навыках;

Бахмут — часть Константиновско-Краматорской агломерации, не дающая выйти оккупантам в тыл Силам обороны на Донецком и Лисичанском направлениях.

"Кроме того, мы наносим врагу значительные потери – уничтожаем их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику", — заявил Сырский.

Из-за важности Бахмута для дальнейшего наступления, по словам командующего, российская пропаганда выдает штурм города как вторую "битву за Сталинград".

Напомним, 24 апреля Сырский заявил, что украинские военные активно контратакуют в Бахмуте. В городе продолжаются тяжелые бои.

10 апреля генерал Сырский заявил, что "вагнеровцы" истощены, но оборона города Бахмут продолжается.