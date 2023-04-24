"Выиграть время": Силы обороны активно контрнаступают в Бахмуте, — Сырский (фото)

Как отметил командующий восточной группировки войск, в городе продолжаются тяжелые бои. Враг не оставляет попыток взять населенный пункт. Для этого он использует все возможные средства, вплоть до тотального разрушения.

Related video

В охваченном жестокими боями Бахмуте Силы обороны не только обороняются, но и активно контрнаступают. Как сообщили в пресс-центре Сухопутных войск ВСУ, об этом в понедельник, 24 апреля рассказал командующий восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский.

В Сухопутных войсках отметили, что решения по организации обороны Бахмута принимаются на месте. Перед этим Сырский слушает доклады командиров и анализирует оперативную обстановку.

В пресс-службе ведомства отметили, что на данный момент ситуация в Бахмуте контролируемая. В городе продолжаются тяжелые бои. При этом в ряде населенных пунктов пригорода враг потерпел поражение, однако это не останавливает оккупантов — они продолжают попытки окружить город. Для этого россияне используют все возможные силы и средства, вплоть до тотального разрушения города.

Однако, как рассказал Сырский, украинским защитникам все же удается вести активные контрнаступательные действия.

"Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", — сказал Александр Сырский.

Ситуация в Бахмуте — последние новости

Напомним, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжат защищать Бахмут, так как прорыв обороны на этом участке фронта будет означать оккупацию еще большей территории на Донбассе. По мнению главы государства, если россиянам удастся взять Бахмут, то дальше оккупанты пойдут на Славянск и Краматорск.

Также 24 апреля генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что россияне под Бахмутом несут колоссальные потери. По словам командующего, Силы обороны бьют врага неожиданно для него и продолжают удерживать стратегические рубежи.

Напомним, 21 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВС РФ продолжают штурмы Бахмута — на отдельных участках, им удается продвигаться.

Также 21 апреля советник главы оккупационных властей Донецкой области Ян Гагин рассказал, что российские захватчики якобы взяли в "котел" бойцов ВСУ в Бахмуте. В ВСУ это заявление опровергли, но сообщили, что оккупанты близки к этому. В тот же день владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что о каком-либо котле говорить еще рано, а те, кто "болтает языком вперед" создают "вагнеровцам" проблемы.