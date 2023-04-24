"Виграти час": Сили оборони активно контрнаступають у Бахмуті, — Сирський (фото)

Як зазначив командувач східного угруповання військ, у місті продовжуються важкі бої. Ворог не залишає спроб взяти населений пункт. І тому він використовує всі можливі засоби, аж до тотальної руйнації.

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У охопленому жорстокими боями Бахмуті Сили оборони не лише обороняються, а й активно контрнаступають. Як повідомили у пресцентрі Сухопутних військ ЗСУ, про це у понеділок, 24 квітня, розповів командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

У Сухопутних військах зазначили, що рішення щодо організації оборони Бахмута приймаються на місці. Перед цим Сирський слухає доповіді командирів та аналізує оперативну обстановку.

У пресслужбі відомства зазначили, що зараз ситуація в Бахмуті контрольована. У місті продовжуються важкі бої. Проте в низці населених пунктів передмістя ворог зазнав поразки, проте це не зупиняє окупантів, вони продовжують спроби оточити місто. Для цього росіяни використовують усі можливі сили та кошти, аж до тотальної руйнації міста.

Однак, як розповів Сирський, українським захисникам все ж таки вдається вести активні контрнаступальні дії.

"Це дає нам можливість протягом кількох місяців стримувати наступ ворога і не збільшувати фронт на цьому напрямі, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час", — сказав Олександр Сирський.

Ситуація в Бахмуті — останні новини

Нагадаємо, 24 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України продовжуватимуть захищати Бахмут, оскільки прорив оборони на цій ділянці фронту означатиме окупацію ще більшої території на Донбасі. На думку голови держави, якщо росіянам вдасться взяти Бахмут, то далі окупанти підуть на Слов'янськ та Краматорськ.

Також 24 квітня генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що росіяни під Бахмутом зазнають колосальних втрат. За словами командувача, Сили оборони б'ють ворога несподівано для нього та продовжують утримувати стратегічні рубежі.

Нагадаємо, 21 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ЗС РФ продовжують штурми Бахмута — на окремих ділянках, їм вдається просуватися.

Також 21 квітня радник голови окупаційної влади Донецької області Ян Гагін розповів, що російські загарбники нібито взяли у "котел" бійців ЗСУ у Бахмуті. У ЗСУ цю заяву спростували, але повідомили, що окупанти близькі до цього. Того ж дня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що про якийсь казан говорити ще рано, а ті, хто "базікає наперед", створюють "вагнерівцям" проблеми.