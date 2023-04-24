"Б'ємо ворога несподівано": Сирський розповів, як змінилася ситуація у Бахмуті (фото)

За словами командувача Сухопутних військ, українські захисники продовжують штурмувати позиції окупантів, за що отримують винагороду. А ось у росіян з кожним днем ситуація погіршується.

Related video

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вкотре прибув на Бахмутський напрямок, де проаналізував ситуацію на майбутні дні. Про підсумки поїздки він написав у своєму Telegram-каналі 23 квітня.

Під Бахмутом він проінспектував підрозділи, які продовжують тримати оборону наших міст, а також розповів про колосальні втрати російських окупантів.

"Бахмутський напрямок. Наша оборона триває. Проїхав по всій лінії зіткнення, був у частинах, які тримають увесь Бахмутський фронт. Тут ми працюємо разом із командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях… Ми б'ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі", — йдеться у повідомленні.

При цьому було зазначено, що всі ті українські захисники, які продовжують героїчні штурмові дії із захоплення зайнятих позицій окупантів, отримують заохочення та винагороду.

А ось у росіян справи з особовим складом з кожним днем стають лише гіршими, адже наші воїни знищують їхній наступальний потенціал і не збираються зупинятися на досягнутому.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ЗСУ продовжать обороняти Бахмут. За його словами, якщо захисники покинуть місто — фронт стане значно ширшим, а це перетворить населені пункти, які ще вціліли, до того, що ми бачимо зараз на Донбасі.

21 квітня керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин прокоментував інформацію про те, що у Бахмуті українські бійці потрапили в "котел". За його словами, про це говорити ще зарано, а ті, хто розповсюджує фейки створюють "вагнерівцям" проблеми.