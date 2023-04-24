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"Бьем врага неожиданно": Сырский рассказал, как изменилась ситуация в Бахмуте (фото)

Бахмут, Донбасс, ВСУ, российские оккупанты, битва за Бахмут, бои на Донбассе
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" | Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте

По словам командующего Сухопутными войсками, украинские защитники продолжают штурмовать позиции оккупантов, за что получают вознаграждение. А вот у россиян с каждым днем ситуация ухудшается.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз прибыл на Бахмутское направление, где проанализировал ситуацию на будущие дни. Об итогах поездки он написал в своем Telegram-канале 23 апреля.

Под Бахмутом он проинспектировал подразделения, которые продолжают держать оборону наших городов, а также рассказал о колоссальных потерях российских оккупантов.

"Бахмутское направление. Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах… Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи", — говорится в сообщении.

При этом, было отмечено, что все те украинские защитники, которые продолжают героические штурмовые действия по захвату занятых позиций оккупантов, получают поощрение и вознаграждение.

А вот у россиян дела с личным составом с каждым днем становятся только хуже, ведь наши воины уничтожают их наступательный потенциал и не собираются останавливаться на достигнутом.

Бахмут, Донбасс, ВСУ, российские оккупанты, битва за Бахмут, бои на Донбассе Fullscreen
Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"
Бахмут, Донбасс, ВСУ, российские оккупанты, битва за Бахмут, бои на Донбассе Fullscreen
Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"
Бахмут, Донбасс, ВСУ, российские оккупанты, битва за Бахмут, бои на Донбассе Fullscreen
Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте
Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"
Бахмут, Донбасс, ВСУ, российские оккупанты, битва за Бахмут, бои на Донбассе
Бахмут, Донбасс, ВСУ, российские оккупанты, битва за Бахмут, бои на Донбассе
Бахмут, Донбасс, ВСУ, российские оккупанты, битва за Бахмут, бои на Донбассе

Напомним, 24 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ продолжат оборонять Бахмут. По его словам, если защитники покинут город — фронт станет значительно шире, а это превратит еще уцелевшие населенные пункты к тому, что мы видим сейчас на Донбассе.

21 апреля руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что в Бахмуте украинские бойцы попали в котел. По его словам, о каком-либо котле говорить еще рано, а те, кто "болтает языком вперед" создают "вагнеровцам" проблемы.