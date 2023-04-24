"Бьем врага неожиданно": Сырский рассказал, как изменилась ситуация в Бахмуте (фото)

По словам командующего Сухопутными войсками, украинские защитники продолжают штурмовать позиции оккупантов, за что получают вознаграждение. А вот у россиян с каждым днем ситуация ухудшается.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз прибыл на Бахмутское направление, где проанализировал ситуацию на будущие дни. Об итогах поездки он написал в своем Telegram-канале 23 апреля.

Под Бахмутом он проинспектировал подразделения, которые продолжают держать оборону наших городов, а также рассказал о колоссальных потерях российских оккупантов.

"Бахмутское направление. Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах… Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи", — говорится в сообщении.

При этом, было отмечено, что все те украинские защитники, которые продолжают героические штурмовые действия по захвату занятых позиций оккупантов, получают поощрение и вознаграждение.

А вот у россиян дела с личным составом с каждым днем становятся только хуже, ведь наши воины уничтожают их наступательный потенциал и не собираются останавливаться на достигнутом.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Напомним, 24 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ продолжат оборонять Бахмут. По его словам, если защитники покинут город — фронт станет значительно шире, а это превратит еще уцелевшие населенные пункты к тому, что мы видим сейчас на Донбассе.

21 апреля руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что в Бахмуте украинские бойцы попали в котел. По его словам, о каком-либо котле говорить еще рано, а те, кто "болтает языком вперед" создают "вагнеровцам" проблемы.