Не пустити на Слов'янськ і Краматорськ: Сирський пояснив важливість оборони Бахмута

Генерал-полковник каже, що Бахмут є природною фортецею, яку складно штурмувати, тому українські військові в боях за місто знищують боєздатні підрозділи окупантів.

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Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, чому українській армії важливо обороняти Бахмут, в інтервʼю для "Інтерфакс-Україна".

За словами офіцера, бої за Бахмут тривають уже 9 місяців. Для російського керівництва важливо показати бодай найменший успіх в окупації українського Донбасу. Без Бахмута ЗС РФ не зможуть розвивати далі наступальні дії в напрямку Краматорська та Сіверська.

Україні оборона Бахмута є важливою з декількох причин:

важливий вузол оборони для стійкості фронту;

місцевість сприяє обороні, бо населений пункт оточено річками, і він розташований на пагорбах;

захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі Бахмутівки;

бойові дії в міській забудові потребують особливих навичок;

Бахмут — частина Костянтинівсько-Краматорської агломерації, яка не дає вийти окупантам в тил Силам оборони на Донецькому та Лисичанському напрямках.

"Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат — знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку", — заявив Сирський.

Через важливість Бахмута для подальшого наступу, за словами командувача, російська пропаганда видає штурм міста як другу "битву за Сталінград".

Нагадаємо, 24 квітня Сирський заявив, що українські військові активно контрнаступають у Бахмуті. У місті продовжуються важкі бої.

10 квітня генерал Сирський заявив, що "вагнерівці" виснажені, але оборона міста Бахмут продовжується.