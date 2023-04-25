"Залишилось десь 20%": Романенко оцінив просування росіян у Бахмуті (відео)

Російські війська не можуть виконати завдання Кремля та втрачають особовий склад у трьох містах-фортецях України — Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці.

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Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що Збройні сили України контролюють приблизно десь 20% частини Бахмута. Про це він повідомив 25 квітня у телемарафоні "Єдині новини".

Він зазначив, що ворога вдалося все ж просунутися у бік центру та на північному напрямку. Окупанти й надалі намагаються шукати підходи для того, щоб виконати завдання, яке їм не під силу вже місяцями. У випадку з Мар'їнкою це роки.

"Це відбувається на всіх трьох містах-фортецях наших: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка", — зазначив колишній заступник начальника генштабу ЗСУ.

Романенко наголосив, що напруженою ситуація залишається саме у Бахмуті. Росіяни продовжують штурмувати українські позиції "в лоб". У разі невдачі прагнуть обійти з флангів.

"Залишилось 20% частини Бахмута, яку контролюють наші захисники", — пояснив Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант у відставці додав, попри втрати значної частини міста завдання виконуються. Дуже велику кількість живої сили ворога було втрачено. "Вагнерівці" вже не здатні виконувати завдання, тому у найскладніших ділянках фронту з'явилися регулярні війська РФ.

Романенко наголосив на необхідності збільшення виробництва вітчизняного озброєння та залучення додаткових постачань від союзників. Особливо це стосується в таких озброєннях, як ракетна техніка, авіаційна техніка.

"Наш потенціал менший від ворога наразі", — зазначив він.

Нагадаємо, 25 квітня командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, чому українській армії важливо обороняти Бахмут. Він нагадав, що окупаційні війська не можуть захопити місто понад 9 місяців. Без Бахмута російську загарбники не здатні розвивати далі наступальні дії в напрямку Краматорська та Сіверська. Через важливість Бахмута для подальшого наступу, за словами командувача, російська пропаганда видає штурм міста як другу "битву за Сталінград".