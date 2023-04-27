Все питаются одинаково: в Минобороны рассказали, как закупают продукты для ГУР и ВСУ

В Минобороны отметили, что личный состав Главного управления разведки во время выполнения боевых задач обеспечивается питанием по тому же принципу, что и все военнослужащие ВСУ.

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В медиа распространяются материалы по сравнению с ценами на закупку продуктов. Так, журналисты сравнили отчеты о закупке именно продуктов и именно для питания отдельной воинской части ГУР МО непосредственно по месту постоянной дислокации в Киеве. Об этом говориться в пресс-релизе Минобороны, который есть в распоряжении Фокуса.

В министерстве заявили, что для пищевого обеспечения Вооруженных Сил Украины закупается комплексная услуга организации питания. В стоимость входит также и логистика преимущественно в районы боевых действий.

"Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 до 144,06 грн в сутки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что личный состав Главного управления разведки во время выполнения боевых задач обеспечивается питанием по тому же принципу, что и все военнослужащие ВСУ.

"Также напоминаем, что Министерство обороны Украины продолжает поиск решений, направленных на обеспечение прозрачных процедур закупок и эффективных моделей организации питания Вооруженных сил Украины", — отметили в пресс-службе ведомства.

Так, была проведена встреча с представителями крупных торговых сетей приобщить ритейлеров к процессу. Те подчеркнули, что указанные выше цены на питание одного военнослужащего в сутки – слишком низкие.

"Для Вооруженных сил Украины не закупаются отдельно продукты. Цена в договорах учитывает, в частности: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет и другие мероприятия, согласно заявкам командиров воинских частей в определенных местах", — сказано в сообщении.

Там также отметили, что Минобороны обнародовала цены еще 28 февраля на своем сайте.

Напомним, что 27 апреля издание "Наші гроші" со ссылкой на данные системы Prozorro сообщило, что закупочные цены на продовольствие для сотрудников Главного управления разведки существенно ниже, чем для Министерства обороны Украины. Как оказалось, в ГУР закупили рыбу минтай по 69 гривен за килограмм, в то время как минимальная цена на этот продукт в контрактах Минобороны составляет 120 гривен. Речь идет о закупках, в том числе для тех военных, которые дислоцированы в Киеве.