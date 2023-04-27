В несколько раз дешевле: СМИ сравнили закупочные цены на продукты для ГУР и Минобороны

Данные о закупках продуктов для представителей украинской разведки за прошлый год были обнародованы в системе Prozorro.

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Закупочные цены на продовольствие для сотрудников Главного управления разведки существенно ниже, чем для Министерства обороны Украины. Об этом пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на данные системы Prozorro.

Журналисты изучили отчеты о закупках продовольствия, обмундирования и автозапчастей в 2022 году для военной части А1225, являющейся частью обеспечения ГУР МО и сравнили их с данными Минобороны за 2022 год.

Как оказалось, в ГУР закупили рыбу минтай по 69 гривен за килограмм, в то время как минимальная цена на этот продукт в контрактах Минобороны составляет 120 гривен. Речь идет о закупках, в том числе для тех военных, которые дислоцированы в Киеве.

В отчетах также говорится, что ГУР покупает рис по 20 гривен, что ниже, чем в среднем по магазинам. При этом Минобороны закупало крупу по 59 гривен. Самая дешевая морковь в контрактах министерства стоит 28 гривен, а в ГУР – 12 гривен.

Сравнение закупок Миноборны и ГУР

"Что ж, ждем каких-либо публикаций от Минобороны, оно пока не обнародовало ни одного отчета", — заключили авторы публикации.

Напомним, что с 23 апреля в системе Prozorro появилась возможность проверять информацию о закупках вооруженных оборонных ведомств Украины. Отчитываться оборонные заказчики и войска обязаны в течение десяти рабочих дней со дня подписания контракта.

Ранее, 21 января, основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины и опубликовал результаты своего расследования.

По данному делу 21 апреля ГБР предъявило обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины и исполняющему обязанности Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны.