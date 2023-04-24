Бюджет под контролем: в Prozorro открыли часть данных о закупках Минобороны

Военные и оборонные заказчики будут в системе Prozorro будут отчитываться о ценах за единицу во время своих вооруженных закупках.

Related video

В системе Prozorro с 23 апреля можно будет проверять информацию о вооруженных оборонных закупках. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Так, согласно новой редакции закона "Об оборонных закупках", воинские части и оборонные заказчики будут публиковать информацию о ценах за единицу в своих вооруженных закупках. Отчитываться оборонные заказчики и войска обязаны в течение десяти рабочих дней со дня подписания контракта.

Как объяснила заместитель министра экономики Надежда Бигун, ознакомиться можно будет с закупками питания, вещевого имущества, горючего и другими закупками. Публиковать будут только те закупки, где стоимость товаров и услуг оборонного назначения равна или превышает 200 тысяч грн, а для работ оборонного назначения – 1,5 млн грн.

Отчеты будут содержать ограниченное количество информации, а именно:

название заказчика

предмет закупки

цена за единицу.

По словам Бигун, сам факт того, что информацию будут публиковать в Prozorro, станет стимулом для более тщательного подхода к их проведению. Она также добавила, что еще в министерстве работают над новой процедурой рамочных соглашений для нужд обороны. Так представители оборонной сферы смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro, и при этом не публиковать чувствительную информацию в системе.

Напомним, 21 января журналист Юрий Николов опубликовал расследование, в котором рассказал, что Министерство тратит бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для украинской армии. Согласно результатам расследования, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку.

Минобороны открыло информацию о том, сколько стоят покупаемые для ВСУ продукты. По сообщению ведомства, что закупают не продукты из списка, а услугу питания. По обновленным договорам стоимость услуги суточного питания составит от 137,04 до 144,06 грн.

ДБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен. Также зафиксированы эпизоды, когда некоторые предприниматели сообщали неверные данные о том, что военные были обеспечены продуктами, но на самом деле ничего не поставлялось. Несуществующие продукты впоследствии просто "списывали" как те, которые "съели" солдаты.