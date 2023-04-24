Бюджет під контролем: у Prozorro відкрили частину даних про закупівлю Міноборони

Військові й оборонні замовники звітуватимуть у системі Prozorro звітувати про ціни за одиницю під час своїх збройних закупівель.

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У системі Prozorro з 23 квітня можна буде перевіряти інформацію про збройні оборонні закупівлі. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Згідно з новою редакцією закону "Про оборонні закупівлі", військові частини й оборонні замовники публікуватимуть інформацію про ціни за одиницю у своїх збройних закупівлях. Звітувати оборонні замовники та війська зобов'язані впродовж десяти робочих днівііз дня підписання контракту.

Як пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун, ознайомитися можна буде із закупівлями харчування, речового майна, пального й іншими закупівлями. Публікуватимуть лише ті закупівлі, де вартість товарів таіпослуг оборонного призначення дорівнює або перевищує 200 тисяч грн, а для робіт оборонного призначення 5☺ 1,5 млн грн.

Звіти міститимуть обмежену кількість інформації, а саме:

назву замовника

предмет закупівлі

ціну за одиницю.

За словами Бігун, сам факт того, що інформацію публікуватимуть у Prozorro, стане стимулом для ретельнішого підходу до їх проведення. Вона також додала, що ще в міністерстві працюють над новою процедурою рамкових угод для потреб оборони. Так представники оборонної сфери зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro та не публікувати чутливу інформацію в системі.

Нагадаємо, 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування, де розповів, що Міністерство витрачає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для української армії. Згідно з результатами розслідування, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку.

Міноборони відкрило інформацію про те, скільки коштують продукти, що купуються для ЗСУ. За повідомленням відомства, закуповують не продукти зі списку, а послугу харчування. За оновленими договорами вартість послуги добового харчування становитиме від 137,04 до 144,06 грн.

ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень. Також зафіксовано епізоди, коли деякі підприємці повідомляли неправильні дані про те, що військові були забезпечені продуктами, але насправді нічого не постачалося. Продукти, яких не існувало, згодом просто "списували" як ті, які "з'їли" солдати.