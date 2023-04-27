У кілька разів дешевше: ЗМІ порівняли закупівельні ціни на продукти для ГУР та Міноборони

Дані про закупівлю продуктів для представників української розвідки за минулий рік були оприлюднені у системі Prozorro.

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Закупівельні ціни на продовольство для співробітників Головного управління розвідки суттєво нижчі, ніж для Міністерства оборони України. Про це пише видання "Наші гроші" з посиланням на дані системи Prozorro.

Журналісти вивчили звіти про закупівлю продовольства, спорядження та автозапчастин у 2022 році для військової частини А1225, яка є частиною забезпечення ГУР МО та порівняли їх із даними Міноборони за 2022 рік.

Як виявилось, у ГУР закупили рибу минтай по 69 гривень за кілограм, тоді як мінімальна ціна на цей продукт у контрактах Міноборони становить 120 гривень. Йдеться про закупівлю, у тому числі для тих військових, які дислоковані у Києві.

У звітах також вказано про те, що ГУР купує рис по 20 гривень, що нижче, ніж у середньому по магазинах. При цьому Міноборони купувало крупу по 59 гривень. Найдешевша морква у контрактах міністерства коштує 28 гривень, а у ГУР – 12 гривень.

Порівняння закупівель Міноборни та ГУР

"Що ж, чекаємо будь-яких публікацій від Міноборони, воно поки не оприлюднило жодного звіту", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, що з 23 квітня у системі Prozorro з'явилася можливість перевіряти інформацію про закупівлю збройних оборонних відомств України. Звітувати оборонні замовники та війська зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня підписання контракту.

Раніше, 21 січня, засновник проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на харчові продукти для Збройних сил України та опублікував результати свого розслідування.

У даній справі 21 квітня ДБР звинуватило колишнього заступника міністра оборони України та виконувача обов'язків Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.