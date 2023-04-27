Усі харчуються однаково: у Міноборони розповіли, як закуповують продукти для ГУР та ЗСУ

У Міноборони зазначили, що особовий склад Головного управління розвідки під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим самим принципом, що й усі військовослужбовці ЗСУ.

Related video

У медіа поширюються матеріали порівняно із цінами на закупівлю продуктів. Так, журналісти порівняли звіти про закупівлю саме продуктів та саме для харчування окремої військової частини ГУР МО безпосередньо за місцем постійної дислокації у Києві. Про це йдеться у пресрелізі Міноборони, який є у розпорядженні Фокуса.

У міністерстві заявили, що для харчового забезпечення Збройних сил України закуповується комплексна послуга організації харчування. У вартість входить також логістика переважно в райони бойових дій.

"Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця становить від 137,04 до 144,06 грн на добу", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що особовий склад Головного управління розвідки під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим самим принципом, що й усі військовослужбовці ЗСУ.

"Також нагадуємо, що Міністерство оборони України продовжує пошук рішень, спрямованих на забезпечення прозорих процедур закупівель та ефективних моделей організації харчування Збройних сил України", — зазначили у пресслужбі відомства.

Так, було проведено зустріч із представниками великих торгових мереж залучити ритейлерів до процесу. Ті наголосили, що зазначені вище ціни на харчування одного військовослужбовця на добу – надто низькі.

"Для Збройних сил України не закуповуються окремо продукти. Ціна в договорах враховує, зокрема: прийом, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік та інші заходи згідно з заявками командирів військових частин у певних місцях", — сказано у повідомленні.

Там також зазначили, що Міноборони оприлюднили ціни ще 28 лютого на своєму сайті.

Нагадаємо, що 27 квітня видання "Наші гроші" з посиланням на дані системи Prozorro повідомило, що закупівельні ціни на продовольство для співробітників Головного управління розвідки суттєво нижчі, ніж для Міністерства оборони України. Як виявилось, у ГУР закупили рибу минтай по 69 гривень за кілограм, тоді як мінімальна ціна на цей продукт у контрактах Міноборони становить 120 гривень. Йдеться про закупівлю, зокрема для тих військових, які дислоковані у Києві.