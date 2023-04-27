Россия проводит кампанию по целенаправленному истреблению населения в Украине, — ISW

По оценкам американских аналитиков, кампании по депопуляции и переселению приравниваются к "целенаправленным этническим чисткам" и нарушению Женевской конвенции.

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Россия, судя по всему, продолжает целенаправленную кампанию по депопуляции населения оккупированных регионов Украины, об этом сообщил "Институт изучения войны" в сводке за 26 апреля.

В своем отчете аналитики рассказали, что российские оккупационные власти заселяют территорию Украины людьми из РФ.

Американский исследовательский центр также ссылается на заявление замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, которая на этой неделе рассказала, что российская администрация пытается изменить этнический состав Украины за счет масштабного переселения, преимущественно из бедных регионов РФ.

"Россия, возможно, надеется перевезти россиян в оставленные людьми территории Украины для того, чтобы интегрировать оккупированные территории в РФ социально, административно, политически, экономически, усложняя тем самым условия для последующей реинтеграции этих территорию в Украину", — говорится в публикации ISW.

Ранее аналитики оценивали, что такие кампании по депопуляции и переселению приравниваются к "целенаправленным этническим чисткам" и нарушению Женевской конвенции.

В новом отчете ISW также идет речь о том, что российские официальные лица и известные спикеры в российском информационном пространстве продолжают с тревой говорить о возможных контрнаступательных действиях украинских сил.

Сотрудники американского аналитического центра утверждают, что все более подавленная и паническая риторика, которая исходит от известных российских лиц, — свидетельство того, что в российском информпространстве пока еще не выработали единую линию относительно того, как решать нарастающие сложности в ближайшем будущем.

Ранее Фокус разбирался в том, сможет ли Украина депортировать всех россиян после деоккупации захваченных регионов, если те откажутся самостоятельно выезжать за пределы страны. За годы оккупации РФ переселила в Крым порядка 1 млн своих граждан. Сейчас россиян активно перемещают в Луганскую область.

Напомним, что в сводке ISW за 26 апреля также идет речь о том, что россияне в Крыму готовятся к контрнаступлению Украины и собираются открыть более 80 пунктов досмотра.

По данным американских военных исследователей, между группами ЧВК под Бахмутом зреют конфликты. Объясняется это тем, что российское Минобороны перебрасывает на оккупированный Донбасс новые ЧВК для конкуренции с "вагнеровцами".