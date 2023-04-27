Росія проводить кампанію з цілеспрямованого винищення населення в Україні, — ISW

За оцінками американських аналітиків, кампанії з депопуляції та переселення прирівнюються до "цілеспрямованих етнічних чисток" та порушення Женевської конвенції.

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Росія, судячи з усього, продовжує цілеспрямовану кампанію з депопуляції населення окупованих регіонів України, про це повідомив "Інститут вивчення війни" у зведенні за 26 квітня.

У своєму звіті аналітики розповіли, що російська окупаційна влада заселяє територію України людьми з РФ.

Американський дослідницький центр також посилається на заяву заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр, яка цього тижня розповіла, що російська адміністрація намагається змінити етнічний склад України за рахунок масштабного переселення, переважно з бідних регіонів РФ.

"Росія, можливо, сподівається перевезти росіян у залишені людьми райони України для того, щоб інтегрувати окуповані території до РФ соціально, адміністративно, політично, економічно, ускладнюючи цим умови для подальшої реінтеграції цих територій в Україну", — йдеться в публікації ISW.

Раніше аналітики оцінювали, що такі кампанії з депопуляції та переселення прирівнюються до "цілеспрямованих етнічних чисток" та порушення Женевської конвенції.

У новому звіті ISW також йдеться про те, що російські офіційні особи та відомі спікери в російському інформаційному просторі продовжують з тривогою говорити про можливі контрнаступальні дії українських сил.

Співробітники американського аналітичного центру стверджують, що дедалі більше пригнічена і панічна риторика, що йде від відомих росіян, — свідчення того, що в російському інформпросторі поки що не виробили єдиної лінії щодо того, як вирішувати наростаючі складнощі в найближчому майбутньому.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи зможе Україна депортувати всіх росіян після деокупації захоплених регіонів, якщо ті відмовляться самостійно виїжджати за межі країни. За роки окупації РФ переселила в Крим понад 1 млн своїх громадян. Наразі росіян активно переміщують до Луганської області.

Нагадаємо, що у зведенні ISW за 26 квітня також йдеться про те, що росіяни в Криму готуються до контрнаступу України та збираються відкрити понад 80 пунктів огляду.

За даними американських військових дослідників, між групами ПВК під Бахмутом зріють конфлікти. Пояснюється це тим, що російське Міноборони перекидає на окупований Донбас нові ПВК для конкуренції з "вагнерівцями".