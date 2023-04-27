У 2,5 млн украинцев из-за войны уничтожено или повреждено жилье, — Верещук (видео)

По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, у 170 тысяч украинцев полностью разрушили дома. В Украине построили 25 модульных городков, но в них живут только 5000 человек.

Related video

Из-за полномасштабного вторжения России 170 тысяч украинцев потеряли жилье. Это без учета людей на оккупированных территориях, где провести подсчет невозможно. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

По ее словам, из-за войны 2,5 млн человек имеют поврежденное или полностью уничтоженное жилье. В эту цифру входят 170 тысяч человек, дома которых полностью разрушили.

"Это огромное количество. Когда мы говорим о полностью разрушенном жилье, то, что сегодня в реестре, это 170 тысяч человек. Это, не говоря о временно оккупированных территориях, где мы не можем посчитать людей", — рассказала она.

Также Верещук заявила, что в Украине построили 25 модульных городков, в которых проживают 5000 человек. Однако, по ее мнению, это не решает проблемы с внутренне перемещенными особами.

"Это не решает вопрос, и я думаю, не является эффективным способом обеспечить людей жильем, даже временным. Я не хочу, чтобы люди чувствовали себя как в гетто", — отметила она.

Верещук заявила, что всего 200 тысяч граждан Украины находятся в условиях "компактного проживания".

Что касается трудоустройства украинцев, которым пришлось покинуть свой дом из-за войны, то, как сказала Верещук, 66% из них не имеют работы.

"Нам нужно найти возможности переквалифицировать людей, не имеющих возможности сделать это за свой счет. Для этого у нас действует программа ваучеров", — отметила Верещук.

Верещук о перемещенных украинцах (смотреть с 3 минуты)

Напомним, что Фокус писал, что часть россиян, которая заселяется в оккупированные регионы, может остаться в Украине после войны. Некоторые из тех граждан РФ, которых Москва сегодня перемещает на захваченные территории, может не захотеть или не успеть выехать после деоккупации. Смогут ли они остаться в Украине даже после войны, зависит от многих факторов.