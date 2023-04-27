Часть россиян, которая заселяется в оккупированные регионы, может остаться в Украине после войны

Некоторые из тех граждан РФ, которых Москва сегодня перемещает на захваченные территории, может не захотеть или не успеть выехать после деоккупации. Смогут ли они остаться в Украине даже после войны, зависит от многих факторов.

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Андрей Яковлев, адвокат и эксперт Медийной инициативы по правам человека, считает, что российские власти перемещают на оккупированные территории Украины граждан РФ, имеющих определенные профессии. В первую очередь речь идет об учителях, представителях правоохранительных органов, судьях, строителях и т.д. Но не все эти люди захотят или смогут уехать после деоккупации Украины. Об этом пишет Фокус в статье "РФ заселяет оккупированные регионы россиянами. Всех ли удастся депортировать из Украины — мнение экспертов".

Россия, целенаправленно замещающая местных жителей собственными гражданами, нарушает международную Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Яковлев уверен, что те люди, которые с 2014 по сегодняшний день по своей воле заселяются на оккупированные территории Украины, могут также рассматриваться как соучастники этого военного преступления. Но в каждом случае вину человека нужно доказывать индивидуально.

Однако в Украине после окончания войны вряд ли будет такой ресурс, чтобы детально расследовать каждое дело и вести судебные процессы, если речь не идет об откровенных пропагандистах и представителях оккупационных властей.

Решение о выселении граждан РФ с территории Украины также должно приниматься по каждому отдельному человеку, поскольку массовая депортация будет противоречить нормам международного права.

В результате некоторые россияне, которые избежат наказания, захотят просто остаться на украинских территориях. И в первую очередь речь идет о тех, кто за годы оккупации успел завести семью с местным жителем, родить ребенка, приобрести недвижимость.

"Возьмем человека, уже долгое время проживающего в оккупированном украинском регионе, у него есть определенные социальные связи на этой территории. И если мы условно будем выселять в РФ такого человека, то могут возникнуть проблемы, потому что он пожалуется в Европейский суд, скажет:" Я уже давно здесь живу, почему меня депортируют?» — приводит пример Яковлев.

Вариантом для россиян, которые захотят остаться, может быть получение разрешения на временное проживание на территории Украины или другие разрешительные документы, дающие право пребывания на территории Украины.

При этом у Украины останутся механизмы миграционной политики, через которые можно давить на граждан РФ, которые не подадутся на жительство или украинское гражданство, добавляет Яковлев. Так, официальные органы могут ограничить для россиян или установить особые условия предоставления административных, образовательных и медицинских услуг. Это заставит незаконных мигрантов из страны-агрессора принять решение о пребывании на территории Украины.

Напомним, Фокус также рассказывал, какие цели Украина поразит накануне деоккупации Крыма. В Крыму существует около двух десятков объектов, важных как военные базы или логистические центры, потенциальные мишени для Вооруженных сил Украины.