Частина росіян, що заселяється в окуповані регіони, може залишитись в Україні після війни

Деякі з тих громадян РФ, кого Москва сьогодні переміщує до загарбаних територій, можуть не захотіти чи не встигнути виїхати після деокупації. Чи зможуть залишитись вони в Україні навіть після війни, залежить від багатьох факторів.

Related video

Андрій Яковлєв, адвокат і експерт Медійної ініціативи за права людини, вважає, що російська влада переміщує до окупованих територій України громадян РФ, що мають певні професії. В першу чергу йдеться про вчителів, представників правоохоронних органів, суддів, будівельників тощо. Але не всі з цих людей захочуть чи зможуть виїхати після деокупації України. Про це пише Фокус в статті "РФ заселяє окуповані регіони росіянами. Чи всіх вдасться депортувати з України — думка експертів".

Росія, що цілеспрямовано заміщає місцевих мешканців власними громадянами, порушує міжнародну Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Яковлєв впевнений, що ті люди, які з 2014 року по сьогодні з власної волі заселяються на окуповані території України, можуть також розглядатись як співучасники цього воєнного злочину. Але в кожному випадку провину людини треба доводити індивідуально.

Проте в Україні після закінчення війни навряд буде такий ресурс, щоб детально розслідувати кожну справу і вести судові процеси, якщо не йдеться про відвертих пропагандистів і представників окупаційної влади.

Рішення про виселення громадян РФ з території України також має прийматись щодо кожної окремої людини, бо масова депортація буде суперечити нормам міжнародного права.

Внаслідок цього деякі росіяни, що уникнуть покарання, захочуть просто залишитись на українських територіях. І в першу чергу йдеться про тих, хто за роки окупації встиг завести сімʼю з місцевим мешканцем/кою, народити дитину, придбати нерухомість.

"Візьмемо людину, яка вже довгий час проживає в окупованому українському регіоні, в неї є певні соціальні звʼязки на цій території. І якщо ми умовно будемо виселяти до РФ таку людину, то можуть виникнути проблеми, бо вона поскаржиться до Європейського суду, скаже: "Я вже так давно тут живу, чому мене депортують?" — наводить приклад Яковлєв.

Варіантом для росіян, які захочуть залишитись, може бути отримання посвідки на тимчасове проживання на території України або інші дозвільні документи, які дають право перебування на території України.

При цьому в України залишаться механізми міграційної політики, через які можна тиснути на громадян РФ, які не подадуться на дозвіл на проживання чи українське громадянство, додає Яковлєв. Так, офіційні органи можуть обмежити для росіян або встановити особливі умови надання адміністративних, освітніх і медичних послуг. Це примусить незаконних мігрантів з країни-агресора прийняти рішення щодо перебування на території України.

Нагадаємо, Фокус також розповідав, які цілі Україна вражатиме напередодні деокупації Криму. У Криму існує близько двох десятків об’єктів, які важливі як воєнні бази або логістичні центри, потенційні мішені для Збройних сил України.