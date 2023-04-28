Чехия и Украина собираются совместно производить оружие и учебные самолеты

Чешский лидер заверил, что сотрудничество с Украиной будет продолжаться не только в смысле военной помощи, но и во многих других сферах, в том числе коммерческой, энергетической, транспортной и коммунального хозяйства.

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Украина и Чехия подготовили 6 проектов совместного производства оружия, боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории. Об этом на брифинге сообщил президент Чехии Петр Павел.

"Это производство оружия, боеприпасов, ремонт танков как Т-62, а также потенциальное производство учебных самолетов. Для нас передача технологий и производства является приоритетом, чтобы это производство частично или полностью могло осуществляться на территории Украины. Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть в обеих странах", — сказал он.

Кроме того, чешский лидер заверил, что сотрудничество с Украиной будет продолжаться не только в смысле военной помощи, но и во многих других сферах, в том числе коммерческой, энергетической, транспортной и коммунального хозяйства.

Также Петр Павел сообщил, что Чехия готова помочь Украине в восстановлении Днепра и Днепропетровской области.

"Восстановление Украины должно происходить уже сейчас", — заявил президент Чехии.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел во время визита в Украину заявил, что будет настаивать на том, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС состоялись уже в этом году.

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова прибыли с визитом в Украину. Это первый визит главы чешского государства в Украину с 2013 года.