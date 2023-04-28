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Воєнний фокус

Чехія та Україна збираються спільно виготовляти зброю та навчальні літаки

петр павел, президент чехії, чехія україна співпраця

Чеський лідер запевнив, що співпраця з Україною продовжуватиметься не лише в сенсі військової допомоги, а й багатьох інших сферах, зокрема комерційній, енергетичній, транспортній і комунального господарства.

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Україна та Чехія підготували 6 проєктів щодо спільного виробництва зброї, боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території. Про це під час брифінгу повідомив президент Чехії Петр Павел.

"Це виробництво зброї, боєприпасів, ремонт танків, як Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передача технологій і виробництва є пріоритетом, щоб це виробництво частково чи повністю могло здійснюватися на території України. Кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є в обох країнах", — сказав він.

Крім цього, чеський лідер запевнив, що співпраця з Україною продовжуватиметься не лише в сенсі військової допомоги, а й багатьох інших сферах, зокрема комерційній, енергетичній, транспортній і комунального господарства.

Також Петр Павел повідомив, що Чехія готова допомогти Україні у відновленні міста Дніпро та Дніпропетровської області.

"Відновлення України має відбуватися вже зараз", — заявив президент Чехії.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну заявив, що наполягатиме на тому, щоб переговори про вступ України в ЄС відбулися вже цього року.

Президент Чехії Петр Павел і президентка Словаччини Зузана Чапутова прибули з візитом в Україну. Це — перший візит глави чеської держави в Україну від 2013 року.