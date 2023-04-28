Під виття сирен: президент Чехії Петр Павел прибув до Києва на зустріч із Зеленським (фото)

Лідер Чехії планує зустрітися з Володимиром Зеленським, якого підтримував ще в період своєї президентської кампанії, а також відвідати постраждалі від агресії РФ райони в Києві та області.

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У ніч на п'ятницю, 28 квітня, коли Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по містах України, до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова. Про це повідомляє видання Novinky.cz.

Поїздка Павла та Чапутової, як і інших політиків, що відвідали Україну після початку повномасштабного вторгнення, супроводжується суворими безпековими заходами, а програма візиту суворо охороняється. Проте політики почули звуки сирен та особисто стали свідками подій, коли відбувалася ракетна атака РФ на кілька українських міст.

За інформацією видання, президент Чехії має намір відвідати деякі зруйновані війною райони столиці України та провести зустріч з головою української держави Володимиром Зеленським.

Одним з перших пунктів візиту було відвідування Бородянки, передмістя Києва, розбомбленого армією РФ на початку війни. Тут Павло розглядав графіті британського вуличного художника Бенксі та руїни розбомблених житлових будинків.

Журналісти зазначають, що лідер Чехії висловлював бажання відвідати Україну ще під час президентської кампанії, а потім домовився зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським про поїздку в Україну лише за кілька днів після своєї інавгурації у березні.

Це вже сотий візит високопоставлених чеських політиків та чиновників до України під час війни. Наприклад, невдовзі після початку конфлікту, який спалахнув 24 лютого минулого року, країну відвідав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, а пізніше голова Сенату Мілош Вистрчіл і міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Торік, наприкінці жовтня, у Києві зустрілися представники урядів Чехії та України.

Нагадаємо, 25 квітня чеський лідер Петр Павел заявив, що Китаю не можна довіряти посередництво у світових переговорах між Росією та Україною, оскільки Пекін отримує свої вигоди від російсько-українського конфлікту.

На початку лютого президент Чехії заявив, що Україна заслуговує на повноправне членство у НАТО після закінчення війни з Росією.