Под вой сирен: президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев на встречу с Зеленским (фото)

Лидер Чехии планирует встретиться с Владимиром Зеленским, которого поддерживал еще в период своей президентской кампании, а также посетить пострадавшие от агрессии РФ районы в Киеве и области.

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В ночь пятницу, 28 апреля, когда Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по городам Украины, в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Поездка Павла и Чапутовой, как и других политиков, посетивших Украину после начала полномасштабного вторжения, сопровождается строгими мерами безопасности, а программа визита строго охраняется. Тем не менее политики услышали звуки сирен и лично стали свидетелями событий, когда происходила ракетная атака РФ на несколько украинских городов.

Однако, по информации издания, президент Чехии намерен посетить некоторые разрушенные войной районы столицы Украины и провести встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Одним из первых пунктов визите было посещение Бородянки, пригорода Киева, разбомбленного армией РФ в начале войны. Здесь Павел рассматривал граффити британского уличного художника Бэнкси и руины разбомбленных жилых домов.

Журналисты отмечают, что лидер Чехии выражал желание посетить Украины еще во время президентской кампании, а после договорился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским о поездке в Украину всего через несколько дней после своей инаугурации в марте.

Это уже сотый визит высокопоставленных чешских политиков и чиновников в Украину во время войны. Например, вскоре после начала конфликта, вспыхнувшего 24 февраля прошлого года, страну в качестве поддержки посетил премьер-министр Чехии Петр Фиала, а позже председатель Сената Милош Выстрчил и министр иностранных дел Ян Липавски. В прошлом году, в конце октября, в Киеве встретились представители правительств Чехии и Украины.

Напомним, 25 апреля чешский лидер Петр Павел заявил, что Китаю нельзя доверять посредничество в мировых переговорах между Россией и Украиной, поскольку Пекин получает свои выгоды от российско-украинского конфликта.

В начале февраля президент Чехии заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО после окончания войны с Россией.