Оккупант-"Чмоня" снова на фронте: за него предлагают вознаграждение — пачку пельменей

По информации сестры оккупанта, Чмоню после обмена пленными через неделю снова отправили на войну.

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Российский оккупант Андрей Рязанцев, ставший мемом из-за своего внешнего вида, снова воюет в Украине. Об этом сообщают в сообществе OSINT-пчелы.

"Вы помните Чмоню? Чувак, поднявший наш боевой дух, как никто к нему. Когда мы увидели вторую армию мира и… ржали. И это в самые страшные, первые дни. Недавно нам удалось связаться с его родной сестрой. Писать правда, пришлось из-под орк*-аккаунта, иначе бы она не ответила. И выяснились интересные подробности о судьбе Чмони после обмена. Как видим, отдохнуть Андрею не то чтобы удалось. Неделю подлечили и снова в бесславные ряды второй армии мира ", — говорится в сообщении.

Согласно переписке с сестрой Андрея Рязанцева Светланой, ее брата после обмена пленными через неделю снова отправили на передовую. Также женщина сообщила, что ее брат не бывает дома, ему не дают отпуск и он лишь иногда попадает в Донецк на лечение.

В сообществе OSINT-пчелы объявили вознаграждение за оккупанта – пачку российских пельменей.

Напомним, что мобилизованный житель Горловки Андрей Рязанцев 4 месяца провел в плену и стал героем многочисленных интернет-мемов из-за своего дурацкого вида. 28 июня 2022 года состоялся очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 16 украинских военнослужащих и один гражданский, а Чмоню обменяли российской стороне.

Об Андрее Рязанцеве известно, что ему 37 лет, он — житель Горловки, работал педагогом. На войну попал по мобилизации. 1 марта Рязанцев вместе с 12 сослуживцами сдался в плен украинским солдатам.