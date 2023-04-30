Окупант-"Чмоня" знову на фронті: за нього пропонують винагороду — пачку пельменів

За інформацією сестри окупанта, Чмоню після обміну полоненими за тиждень знову відправили на війну.

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Російський окупант Андрій Рязанцев, який став мемом через свій зовнішній вигляд, знову воює в Україні. Про це повідомляють у спільноті OSINT-бджоли.

"Ви пам'ятаєте Чмоню? Чувак, який підняв наш бойовий дух, як ніхто до нього. Коли ми побачили другу армію світу і… ржали. І це в найстрашніші, перші дні. Нещодавно нам удалося зв'язатися з його рідною сестрою. Писати, щоправда, довелося з орк*-акаунта, інакше б вона не відповіла. І з'ясувалися цікаві подробиці про долю Чмоні після обміну. Як бачимо, відпочити Андрієві не те щоб вдалося. Тиждень підлікували і знову в безславні лави другої армії світу", — йдеться в повідомленні.

Згідно з листуванням із сестрою Андрія Рязанцева Світланою, її брата після обміну полоненими знову відправили на передову. Також жінка повідомила, що її брат не буває вдома, йому не дають відпустку, і він лише іноді потрапляє до Донецька на лікування.

У спільноті "OSINT-бджоли" оголосили винагороду за окупанта — пачку російських пельменів.

Нагадаємо, що мобілізований мешканець Горлівки Андрій Рязанцев 4 місяці провів у полоні та став героєм численних інтернет-мемів через свій безглуздий вигляд. 28 червня 2022 року відбувся черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулися 16 українських військовослужбовців і один цивільний, а Чмоню обміняли російській стороні.

Про Андрія Рязанцева відомо, що йому 37 років, він — житель Горлівки, працював педагогом. На війну потрапив за мобілізацією. 1 березня Рязанцев разом із 12 товаришами зі служби здався в полон українським солдатам.